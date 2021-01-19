В ФРГ оценили риски остановки «Северного потока — 2»

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Остановка реализации «Северного потока — 2» грозит повышением цен на газ и электроэнергию в Евросоюзе, говорится в заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса.
В ФРГ оценили риски остановки «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Если реализация «Северного потока — 2» будет остановлена, то следует прежде всего ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей», — приводит ТАСС текст заявления.

Как отметил глава комитета, только конкурентоспособная экономика может компенсировать значительные потери во время коронавирусного кризиса и реализовать цели в рамках программы ЕС по защите климата.

Хермес обратил внимание на противоречивость аргументов, к которым прибегают США и некоторые экологические активисты. Так, по его словам, если поставки газа из России прекратятся, то газоснабжение будет обеспечиваться посредством импорта СПГ, что стало бы существенно дороже и вреднее для окружающей среды.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Вашингтон планирует ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который участвует в строительстве газопровода.

В Кремле отметили, что международный проект продолжает сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны США.

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