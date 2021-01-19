«Газпром» предупредил о рисках для «Северного потока — 2»

«Газпром» в меморандуме для инвесторов по новым евробондам компании предупредил о рисках для проекта трубопровода «Северный поток — 2» в связи с политическим давлением на проект. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что опасения связаны с напряжёнными отношениями между странами, которые вовлечены в строительство.

В компании считают, что это может повлиять на позицию регулирующих органов.

Также в «Газпроме» заявили, что «в исключительных случаях, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или отмене проекта».

В компании не исключили, что в таком случае возможны финансовые претензии со стороны подрядчиков.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило о намерении США ввести ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей «Фортуной».

Также в Кремле прокомментировали давление США на «Северный поток — 2».