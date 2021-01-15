Минтруд назвал число официально безработных в России

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В пресс-службе Минтруда сообщили, что в России насчитывается более 2,7 млн официально зарегистрированных безработных граждан.
Минтруд назвал число официально безработных в России
  • РИА Новости

«По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 млн безработных граждан», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минтруда.

По данным Росстата, за январь — ноябрь 2020 года в России насчитывалось 4,6 млн безработных россиян. Всего численность рабочей силы составляла 75,3 млн, из них заняты в экономике были 70,7 млн человек.

Ранее Минтруд назвал число работающих в удалённом формате россиян.

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