Минтруд назвал число официально безработных в России

В пресс-службе Минтруда сообщили, что в России насчитывается более 2,7 млн официально зарегистрированных безработных граждан.

«По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 млн безработных граждан», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минтруда.

По данным Росстата, за январь — ноябрь 2020 года в России насчитывалось 4,6 млн безработных россиян. Всего численность рабочей силы составляла 75,3 млн, из них заняты в экономике были 70,7 млн человек.

Ранее Минтруд назвал число работающих в удалённом формате россиян.