РБК: в России предложили ограничить возможность государства покупать банки

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Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, согласно которому возможность государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора будет ограничена.
РБК: в России предложили ограничить возможность государства покупать банки
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Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого также подтвердил источник, близкий к кабинету министров.

Отмечается, что речь идёт о поправках к закону «О защите конкуренции»: в нём может появиться дополнительная глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний.

Замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что документ крайне важен для создания «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе».

В октябре 2020 года сообщалось, что Центробанк проверит несостоявшуюся сделку по покупке «Яндексом» «Тинькофф Банка» на предмет установления признаков инсайдерской торговли.

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