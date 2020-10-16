ЦБ проверит сорванную сделку по покупке «Яндексом» «Тинькофф Банка»
- РИА Новости
«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — цитирует ТАСС Ляха.
По его словам, о наличии таких признаков или об обнаружении подозрительных операций регулятор сообщит после окончания расследования, чтобы не воздействовать на котировки.
В конце сентября сообщалось, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка» за $5,48 млрд.
16 октября стало известно, что стороны прекратили переговоры о покупке.
Российский бизнесмен Олег Тиньков заявил, что изначально речь шла об объединении, «поиске синергий» и росте клиентской базы, однако «по факту всё вылилось в продажу».