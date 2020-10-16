ЦБ проверит сорванную сделку по покупке «Яндексом» «Тинькофф Банка»

Центробанк проверит несостоявшуюся сделку по покупке «Яндексом» «Тинькофф Банка» на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — цитирует ТАСС Ляха.

По его словам, о наличии таких признаков или об обнаружении подозрительных операций регулятор сообщит после окончания расследования, чтобы не воздействовать на котировки.

В конце сентября сообщалось, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка» за $5,48 млрд.

16 октября стало известно, что стороны прекратили переговоры о покупке.

Российский бизнесмен Олег Тиньков заявил, что изначально речь шла об объединении, «поиске синергий» и росте клиентской базы, однако «по факту всё вылилось в продажу».