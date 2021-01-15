«Ведомости»: цены на сотовую связь могут вырасти на 15%

В России цены на сотовую связь могут вырасти на 15%, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Content-Review.

По мнению руководителя агентства Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500—900 рублей.

В отчёте Content-Review говорится, что прогнозируемое повышение тарифов на 15—16% — вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов.

В августе 2020 года появилась информация, что российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов и опций.

Также сообщалось, что мобильная связь в России за первое полугодие 2020-го подорожала на 8%.