Российские операторы начали отказываться от безлимитных тарифов

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов и опций, пишут «Известия».

Так, в МТС изменили условия безлимитного плана «Тарифище». Клиентам предлагают остаться на безлимите и платить больше на 50—75 рублей либо перейти на новую версию с ограниченным интернет-трафиком (30 Гб) при сохранении старой цены.

В свою очередь, Tele2 закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много интернета», которая позволяла за 200 рублей в месяц использовать безлимитный интернет, а «СберМобайл» стал тарифицировать видеотрафик соцсети «ВКонтакте».

В «Мегафоне», Yota и «ВТБ Мобайл» отменять безлимитные тарифы в ближайшее время не планируют, рассказали в пресс-службах компаний. При этом гендиректор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков допустил изменение ситуации.

Опрошенные изданием аналитики связывают изменения с падением доходов операторов при возросшем потреблении услуг за время пандемии.

Ранее сообщалось, что мобильная связь в России за первое полугодие 2020-го подорожала на 8%.