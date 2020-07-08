«Ъ»: мобильная связь в России может подорожать на 14%

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Мобильная связь в России за первое полугодие подорожала на 8%, а во второй половине 2020 года рост тарифов может ускориться до 14%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт агентства Content Review.
«Ъ»: мобильная связь в России может подорожать на 14%
  • Pixabay

Как отмечается, средняя стоимость минимального пакетного тарифа выросла с 270 до 291 рублей в месяц, при этом наибольший рост показал Tele2 (13%).

Повышение цен аналитики связывают с необходимостью компенсировать выпадающую выручку от режима самоизоляции. Так, с марта по май операторы потеряли около 30 млрд рублей.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал подорожание связи, однако впереди следует ожидать стагнации доходов населения и дальнейшего повышения тарифов в среднем на 14%.

Источник издания в одном из операторов не исключил пересмотра тарифов с учётом рыночной ситуации.

В апреле исследование TelecomDaily показало, что 84% операторов фиксированной связи ожидают увеличения тарифов.

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