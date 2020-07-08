«Ъ»: мобильная связь в России может подорожать на 14%
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Как отмечается, средняя стоимость минимального пакетного тарифа выросла с 270 до 291 рублей в месяц, при этом наибольший рост показал Tele2 (13%).
Повышение цен аналитики связывают с необходимостью компенсировать выпадающую выручку от режима самоизоляции. Так, с марта по май операторы потеряли около 30 млрд рублей.
По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал подорожание связи, однако впереди следует ожидать стагнации доходов населения и дальнейшего повышения тарифов в среднем на 14%.
Источник издания в одном из операторов не исключил пересмотра тарифов с учётом рыночной ситуации.
В апреле исследование TelecomDaily показало, что 84% операторов фиксированной связи ожидают увеличения тарифов.