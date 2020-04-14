Опрос: более 80% операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов

В России 84% операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

По результатам опроса топ-менеджеров компаний телекоммуникационного сектора, 38% респондентов уверены в подорожании связи на 10—15%, при этом 24% рассчитывают на повышение более чем на 20%.

Негативными для рынка факторами респонденты назвали последствия пандемии коронавируса и падение курса рубля. Так, более 70% видят угрозу для бизнеса в ухудшении общей ситуации в экономике и падении платёжеспособного спроса.

Всего в опросе участвовали 114 руководителей компаний и организаций, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 российских городов.

Ранее RT писал, что в Минкомсвязь направлено предложение снизить стоимость услуг на мобильную связь и интернет для граждан, работающих в режиме самоизоляции.