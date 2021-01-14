Судно «Фортуна» вышло из Висмара для работ по «Северному потоку — 2»

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Судно-трубоукладчик «Фортуна» вышло из немецкого порта Висмар за день до начала укладки участка газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Об этом, как пишет РИА Новости, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.

В конце декабря сообщалось, что судно-трубоукладчик «Фортуна» планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года.

Директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин ранее заявил, что в Москве не сомневаются в успешной реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», несмотря на угрозы введения американских санкций против европейских партнёров.

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