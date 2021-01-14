Судно «Фортуна» вышло из Висмара для работ по «Северному потоку — 2»
В конце декабря сообщалось, что судно-трубоукладчик «Фортуна» планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года.
Директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин ранее заявил, что в Москве не сомневаются в успешной реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», несмотря на угрозы введения американских санкций против европейских партнёров.