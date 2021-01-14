В Госдуме прокомментировали новые правила контроля наличных расчётов в России

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал введение в России новых правил, уточняющих порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичными расчётами.

«Для добросовестных участников рынка данный закон будет абсолютно незаметным. Речь идёт о предоставлении информации в службу Росфинмониторинга: новый порядок расширяет и даже уменьшает перечень данных, которые организациям надо будет передавать властям по их финансовым действиям», — рассказал Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он отметил, что данные меры — следствие правительственной политики по борьбе с теневой экономикой.

«Нововведения касаются закона, который направлен на борьбу с капиталами, полученными преступным путём. Нормы нацелены на противодействие сомнительным операциям и на выявление игроков, которые совершают сделки, основанные на коррупционной составляющей. Теперь такие действия станет проводить сложнее», — резюмировал Аксаков.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.