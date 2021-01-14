В Госдуме прокомментировали новые правила контроля наличных расчётов в России

Короткая ссылка
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал введение в России новых правил, уточняющих порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичными расчётами.
В Госдуме прокомментировали новые правила контроля наличных расчётов в России
  • РИА Новости

«Для добросовестных участников рынка данный закон будет абсолютно незаметным. Речь идёт о предоставлении информации в службу Росфинмониторинга: новый порядок расширяет и даже уменьшает перечень данных, которые организациям надо будет передавать властям по их финансовым действиям», — рассказал Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он отметил, что данные меры — следствие правительственной политики по борьбе с теневой экономикой.

«Нововведения касаются закона, который направлен на борьбу с капиталами, полученными преступным путём. Нормы нацелены на противодействие сомнительным операциям и на выявление игроков, которые совершают сделки, основанные на коррупционной составляющей. Теперь такие действия станет проводить сложнее», — резюмировал Аксаков.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить