Экономист прокомментировал идею раскрывать причины отказов в кредитах

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Экономист, инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган прокомментировал сообщение о том, что банки выступили против инициативы депутатов обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах.
Экономист прокомментировал идею раскрывать причины отказов в кредитах
  • РИА Новости

«Ситуация с отказами от выдачи кредитов, с одной стороны, носит понятный характер. Банк — это коммерческая организация, которая не обязана отчитываться и объяснять причину, по которой она отказала в том или ином действии. Если это не в рамках государственной программы, то это только взаимоотношения между двумя сторонами», — заявил он в беседе с Nation News.

С другой стороны, отметил эксперт, банки могут совершать действия, непонятные гражданам.

«Раскрытие причин привело бы к тому, что действия банкиров были бы необоснованными», — полагает он.

Как считает Коган, в случае раскрытия такой информации будет расти количество судебных тяжб.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

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