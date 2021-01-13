Экономист прокомментировал идею раскрывать причины отказов в кредитах

Экономист, инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган прокомментировал сообщение о том, что банки выступили против инициативы депутатов обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах.

«Ситуация с отказами от выдачи кредитов, с одной стороны, носит понятный характер. Банк — это коммерческая организация, которая не обязана отчитываться и объяснять причину, по которой она отказала в том или ином действии. Если это не в рамках государственной программы, то это только взаимоотношения между двумя сторонами», — заявил он в беседе с Nation News.

С другой стороны, отметил эксперт, банки могут совершать действия, непонятные гражданам.

«Раскрытие причин привело бы к тому, что действия банкиров были бы необоснованными», — полагает он.

Как считает Коган, в случае раскрытия такой информации будет расти количество судебных тяжб.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.