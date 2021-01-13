РБК: банки не поддержали идею раскрывать причины отказов в кредитах
- РИА Новости
Таким образом кредитные организации отреагировали на поправки в закон о потребительском кредите, внесённые в октябре парламентом Калмыкии.
Инициатива предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заёмщикам мотивированное объяснение с причинами отказа. Как отмечают авторы, зачастую россияне не предполагают, почему получают отказ, а после принятия поправок у них будет возможность устранить причину.
В АБР же настаивают, что дополнительные знания ничего заёмщикам не дадут, при этом смена практики создаст риски для банков.
Ранее специалист по банковскому сектору Сергей Григорян оценил ситуацию с кредитованием в России.