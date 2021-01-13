РБК: банки не поддержали идею раскрывать причины отказов в кредитах

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Банки выступили против инициативы депутатов обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах, передаёт РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
РБК: банки не поддержали идею раскрывать причины отказов в кредитах
  • РИА Новости

Таким образом кредитные организации отреагировали на поправки в закон о потребительском кредите, внесённые в октябре парламентом Калмыкии.

Инициатива предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заёмщикам мотивированное объяснение с причинами отказа. Как отмечают авторы, зачастую россияне не предполагают, почему получают отказ, а после принятия поправок у них будет возможность устранить причину.

В АБР же настаивают, что дополнительные знания ничего заёмщикам не дадут, при этом смена практики создаст риски для банков.

Ранее специалист по банковскому сектору Сергей Григорян оценил ситуацию с кредитованием в России.

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