Эксперт оценил ситуацию с кредитованием в России

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Специалист по банковскому сектору, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России Сергей Григорян оценил ситуацию с кредитованием в России.
Эксперт оценил ситуацию с кредитованием в России
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«Что касается ставок по кредитам и депозитам, то в этом году они будут зависеть от инфляции и денежно-кредитной политики Банка России. На инфляцию во многом влияет изменение курса рубля и, как следствие, резкое подорожание импортных товаров из-за падения национальной валюты», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, активность по оформлению гражданами потребительских кредитов будет заметно расти, а рынок автокредитования, скорее всего, просядет.

Как считает Григорян, будет сокращаться рынок ипотечного кредитования.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

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