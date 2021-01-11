Юрист прокомментировал новые правила контроля за операциями с наличными

Старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов прокомментировал новые правила контроля за операциями с наличными.

«Обычному россиянину данные новации будут заметны не сразу», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, большинство граждан имеют дело с наличными, когда снимают их в банкоматах, теперь, если они будут регулярно снимать крупную сумму, то рано или поздно у финансовых властей возникнут серьёзные вопросы.

«Кстати, если деньги брать через кассу банка, проблем не будет, так как банк даёт расходный ордер — тот самый документ, который подтверждает, что деньги получены легально», — уточнил Магомедов.

Он добавил, что в целом не стоит волноваться тем, кто получает белую зарплату.

В России с 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.