В Минфине прокомментировали цены на топливо

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Рост оптовых цен на топливо в России будет сглажен в течение одного-двух месяцев за счёт действия демпфера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов России.
В Минфине прокомментировали цены на топливо
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«За счёт действия демпфера наблюдающийся сейчас рост оптовых цен на топливо на бирже будет сглажен в течение месяца-двух, что обеспечит стабильность цен для конечных потребителей», — говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что рост цен на топливо по итогам этого года не должен превысить уровня инфляции.

Уточняется, что в 2018 году был разработан механизм демпфера, который заключается в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС независимо от уровня цен на нефть. 

Ранее заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что бензин АИ-92 в 2020 году подорожал в России примерно на 2%, что значительно ниже темпов инфляции.

Как в 2020 году изменились цены на топливо в стране — в материале RT.

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