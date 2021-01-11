Новак прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России

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Бензин АИ-92 в 2020 году подорожал в России примерно на 2%, что значительно ниже темпов инфляции, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак.
Новак прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Рост цен на 92-й бензин в России в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Новак, для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розницу эффективно действует демпфирующий механизм, благодаря которому в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты также сохранится в пределах инфляции.

Он подчеркнул, что власти держат ситуацию с ценами на топливо на особом контроле.

Как в 2020 году изменились цены на топливо в стране — в материале RT.

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