Новак прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России
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«Рост цен на 92-й бензин в России в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Новак, для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розницу эффективно действует демпфирующий механизм, благодаря которому в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты также сохранится в пределах инфляции.
Он подчеркнул, что власти держат ситуацию с ценами на топливо на особом контроле.
Как в 2020 году изменились цены на топливо в стране — в материале RT.