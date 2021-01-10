Лукашенко заявил, что цена на газ из России могла бы быть «более справедливой»
- РИА Новости
«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — цитирует РИА Новости главу государства.
По его словам, он пока не обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным и не намерен инициировать этот диалог.
«Если вы так решили, пусть будет так», — добавил он.
В декабре «Газпром» сообщил, что Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ для белорусской стороны в 2021 году.