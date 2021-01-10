Лукашенко заявил, что цена на газ из России могла бы быть «более справедливой»

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Цена за газ из России могла бы быть «более справедливой» для Белоруссии, заявил в интервью программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что цена на газ из России могла бы быть «более справедливой»
  • РИА Новости

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, он пока не обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным и не намерен инициировать этот диалог.

«Если вы так решили, пусть будет так», — добавил он.

В декабре «Газпром» сообщил, что Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ для белорусской стороны в 2021 году.

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