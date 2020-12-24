В Минске рассказали о согласованном на 2021 год уровне цен на газ

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В Министерстве энергетики Белоруссии сообщили, что согласованный с российской стороной уровень цен на газ в 2021 году находится практически на уровне 2020 года.
В Минске рассказали о согласованном на 2021 год уровне цен на газ
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского ведомства.

«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года», — заявили в министерстве.

При этом уровень цен «значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси и зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, которое подписано в 2011 году», уточнили в Минэнерго.

Ранее «Газпром» сообщил, что Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ для белорусской стороны в 2021 году.

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