В Минске рассказали о согласованном на 2021 год уровне цен на газ
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского ведомства.
«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года», — заявили в министерстве.
При этом уровень цен «значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси и зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, которое подписано в 2011 году», уточнили в Минэнерго.
Ранее «Газпром» сообщил, что Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ для белорусской стороны в 2021 году.