Новак прокомментировал решение встречи ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+ заявил, что Россия ожидает, что ситуация на рынке нефти в апреле улучшится и страна сможет продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

«Мы приняли решение только на два месяца, дальше мы будем смотреть, что будет происходить в апреле, и принимать решения на апрель. Для этого мы договорились, что мы соберёмся в марте на министерскую встречу. Я надеюсь, что ситуация через два месяца будет ещё лучше», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что вакцинация от коронавируса позволяет смотреть оптимистично на последующее наращивание добычи нефти.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана по итогам министерского заседания стран ОПЕК+ заявили, что Казахстан нарастит добычу нефти в феврале и марте на 10 тыс. баррелей в сутки, а Россия — на 65 тыс. баррелей в сутки.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 марта.