Саудовская Аравия в феврале и марте сократит добычу нефти

Саудовская Аравия в феврале — марте 2021 года сократит добычу нефти на дополнительные 1 млн баррелей в сутки.

Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.

«Саудовская Аравия готова к добровольному сокращению в феврале и марте на 1 млн баррелей (в сутки) дополнительно к установленному с нашими коллегами уровню сокращения. Таким образом, добыча нефти в Саудовской Аравии будет составлять около 8,125 млн баррелей в сутки начиная с 1 февраля и до конца марта», — приводит ТАСС слова бен Сальмана.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана по итогам министерского заседания стран ОПЕК+ заявили, что Казахстан нарастит добычу нефти в феврале и марте на 10 тыс. баррелей в сутки, а Россия — на 65 тыс. баррелей в сутки.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 марта.