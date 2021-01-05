Россия в феврале и марте сможет увеличить добычу нефти

Короткая ссылка
В пресс-службе Министерства энергетики Казахстана во вторник по итогам министерского заседания стран ОПЕК+ заявили, что Казахстан нарастит добычу нефти в феврале и марте на 10 тыс. б/с, а Россия — на 65 тыс. б/с.
Россия в феврале и марте сможет увеличить добычу нефти
  • © REUTERS/Christian Hartmann

«По итогам заседания странами — участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 тыс. и 65 тыс. баррелей в сутки соответственно», — приводит ТАСС сообщение Минэнерго Казахстана.

Отмечается, что обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 млн баррелей в сутки и 1,437 млн баррелей в сутки соответственно.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщила, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить