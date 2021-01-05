Россия в феврале и марте сможет увеличить добычу нефти

В пресс-службе Министерства энергетики Казахстана во вторник по итогам министерского заседания стран ОПЕК+ заявили, что Казахстан нарастит добычу нефти в феврале и марте на 10 тыс. б/с, а Россия — на 65 тыс. б/с.

«По итогам заседания странами — участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 тыс. и 65 тыс. баррелей в сутки соответственно», — приводит ТАСС сообщение Минэнерго Казахстана.

Отмечается, что обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 млн баррелей в сутки и 1,437 млн баррелей в сутки соответственно.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщила, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+.