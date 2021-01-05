WSJ: Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по добыче нефти

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Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+, договорившись сохранить текущие условия соглашения в феврале и не наращивать добычу нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.
WSJ: Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по добыче нефти
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Саудовская Аравия и Россия достигли компромисса… договорившись сохранить уровень добычи в феврале, а затем начать наращивать её в марте», — пишет издание.

Договорённости по этому вопросу планировалось достичь в понедельник, 4 января, но страны ОПЕК+ не пришли к консенсусу и приняли решение продолжить встречу 5 января, уточняет РИА Новости.

Как заявлял министр нефти Ирана Бижан Зангане, в ОПЕК+ обсуждали две опции — рост добычи нефти в феврале на 500 тыс. баррелей в сутки и сохранение январских параметров.

Первую, по данным СМИ, поддерживала Россия, вторую — Саудовская Аравия и большинство остальных стран, которые объяснили это неопределённостью из-за COVID-19.

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