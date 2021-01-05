Экономист дал прогноз по курсу рубля в 2021 году

Независимый аналитик, экономист Александр Разуваев дал прогноз по курсу рубля в 2021 году.

«Если вакцина сработает, а против нас не будет никаких суперсанкций, думаю, что нас ждёт восстановление экономики в 2021 году. Ожидаю, что в этом году мы отыграем упущенное», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, благодаря всеобщей вакцинации закончится мировая рецессия, а следовательно, вырастет спрос на нефть и её цена.

Со своей стороны, экономист и аналитик Денис Ракша в беседе с Inforeactor выразил мнение, что в какие-то периоды рубль может укрепляться.

«Например, если будет укрепляться нефть», — сказал он.

Вместе с тем, отметил эксперт, не стоит забывать, что пандемия коронавируса ещё не закончилась, что будет оказывать влияние и на экономику в целом, и на рубль в частности.

Ранее заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов оценил перспективы курса рубля в 2021 году.