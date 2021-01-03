Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году

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Заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов оценил перспективы курса рубля в 2021 году.
Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2021 году
  • РИА Новости

«На 2021 год прогнозируется начало восстановления мировой экономики, что уже подогревает спрос на рисковые активы, которые, в свою очередь, начинают расти», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, будущее российской валюты зависит не только от нефтяных котировок, которые тоже пошли в рост, но и от мировых событий.

Со своей стороны, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич выразил мнение, что если текущие тенденции сохранятся, то курс рубля в рамках фундаментально обусловленного коридора во второй половине года составит 71 — 80 за доллар.

Ранее член Центральной и Восточно-Европейской Ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.

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