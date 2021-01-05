Эксперт оценил прогноз о валюте для сбережений в 2021 году

Преподаватель РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько в беседе с RT оценил заявление эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера о том, что в 2021 году предпочтительной валютой для сбережений будет евро.

«Если говорить про еврозону, то ситуация такова, что у неё сохранились возникшие ещё до пандемии коронавируса проблемы в банковской сфере, связанные с тем, что в значительной мере перегружен уровень государственного долга... Проблема евро заключается в том, что мы не можем знать, сколько будет напечатано этих евро, а это, естественно, играет большую роль в любом случае с любым товаром», — считает Гинько.

Экономист отметил, что пока невозможно оценить последствия пандемии коронавируса для стран, где евро фигурирует как национальная валюта».

«Если в ряде стран еврозоны опять будет введён полный локдаун, то это, конечно, очень сильно скажется на перспективах евро. Потому что, если экономика закрыта, европейский Центральный банк бесконечно печатает денежные средства, то ни к чему хорошему это не приведёт», — уверен эксперт.

Гинько также назвал валюту, в которую, по его мнению, стоит вкладываться.

«Если говорить о том, во что вкладывать, здесь всё просто. Если мы смотрим последние несколько недель, мы видим, что, когда есть малейшие сигналы о том, что не вводится полный локдаун или не ужесточаются меры в ряде стран Евросоюза, нефть сразу дорожает. И мы видим, как рубль на это реагирует, он начинает укрепляться. Соответственно, когда тема локдаунов исчезнет, то нефть пойдёт вверх и потянет за собой рубль в плане укрепления», — добавил экономист.

Ранее эксперт рассказал о лучшей валюте для сбережений в 2021 году.