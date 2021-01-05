Эксперт рассказал о лучшей валюте для сбережений в 2021 году

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Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что в 2021 году предпочтительной валютой для сбережений будет евро. Об этом информирует РИА Новости.

По его мнению, в этом году динамика европейской экономики будет опережать восстановление экономики США, при этом американские фискальные программы будут оказывать девальвационное давление на доллар. 

Он добавил, что евро уже в первой половине 2021 года «может окрепнуть относительно доллара до 1,3».

«Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», — сказал он.

Эксперт также назвал среди резервных валют со среднесрочным потенциалом юань и иену.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.

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