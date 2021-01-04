Эксперт дал советы по экономии средств в 2021 году

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Вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников дал советы по экономии средств в 2021 году.
Эксперт дал советы по экономии средств в 2021 году
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он рекомендовал начать полностью контролировать доходы и расходы.

«Структурировать финансовые потоки будет проще, если не только следить за текущими операциями, но и планировать расходы на неделю, месяц, квартал. В начале месяца можно распределить доходы по статьям бюджета: например, продукты, одежда и обувь, средства гигиены, образование, коммунальные платежи, развлечения и так далее», — пояснил Масленников.

Ещё одним важным моментом он назвал отказ от покупок на кредитные средства. Как отметил эксперт, это подходит только для очень крупных трат, например для приобретения жилья или автомобиля.

Масленников также советует сформировать подушку финансовой безопасности — направлять часть дохода в счёт накоплений.

«Придерживаться финансовой дисциплины не так сложно, как кажется на первый взгляд, — важно лишь заранее планировать свои действия. Между тем, привести в порядок финансы в наступающем году крайне важно, ведь это позволит чувствовать себя свободнее в любой ситуации», — добавил он.

Ранее член экспертной группы по финансовой грамотности ЦБ, независимый финансовый советник Наталья Смирнова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, как инвестировать в валюту.

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