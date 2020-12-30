Экономист прокомментировал ситуацию с курсом евро
- РИА Новости
Специалист выделил ряд причин, которые, как он отметил, носят преимущественно внешний характер.
«Во-первых, рынки, естественно, отреагировали на принятие американского пакета стимулов в $900 млрд... Второй момент, который подтолкнул евро даже в большей степени, — это серьёзная переоценка прогноза на следующий год», — заявил Масленников.
Эксперт также обратил внимание на то, что на сегодняшний день рынок валют в целом подвержен резким колебаниям.
«Удивляться нечему, это обычная ситуация, связанная с предновогодним разогревом рынков, частично она перейдёт на следующий год. Для рубля эта новость некритична», — добавил экономист.
По его мнению, в дальнейшем цена евро будет находиться «в коридоре 90—92 рубля, колеблясь при этом достаточно серьёзно».
Ранее сообщалось, что на торгах Московской биржи курс евро превысил 92 рубля впервые за неделю.