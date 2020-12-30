Экономист прокомментировал ситуацию с курсом евро

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT оценил превышение курсом евро отметки в 92 рубля.

Специалист выделил ряд причин, которые, как он отметил, носят преимущественно внешний характер.

«Во-первых, рынки, естественно, отреагировали на принятие американского пакета стимулов в $900 млрд... Второй момент, который подтолкнул евро даже в большей степени, — это серьёзная переоценка прогноза на следующий год», — заявил Масленников.

Эксперт также обратил внимание на то, что на сегодняшний день рынок валют в целом подвержен резким колебаниям.

«Удивляться нечему, это обычная ситуация, связанная с предновогодним разогревом рынков, частично она перейдёт на следующий год. Для рубля эта новость некритична», — добавил экономист.

По его мнению, в дальнейшем цена евро будет находиться «в коридоре 90—92 рубля, колеблясь при этом достаточно серьёзно».

Ранее сообщалось, что на торгах Московской биржи курс евро превысил 92 рубля впервые за неделю.