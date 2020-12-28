Эксперт прокомментировал рост стоимости биткоина

Кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев прокомментировал рост стоимости биткоина.

«Как вырос, так и откатится», — заявил он в беседе с РИА Новости Крым.

По его словам, любая криптовалюта, выпускаемая частным образом, представляет собой чисто спекулятивный актив, который не подкреплён ничем, кроме взаимного доверия владельцев и инвесторов.

«Ценные бумаги не показывают сейчас стабильного роста, золото, долго являвшееся тихой гаванью, также просело в цене, не доказав своей безусловной надёжности с точки зрения цены. Поэтому инвесторы пытаются уйти в биткоин и сохранить деньги там», — сказал Беляев.

Как отметил эксперт, такой спрос после достижения максимума начинает резкое снижение и «чем быстрее растёт криптовалюта, тем сильнее будет падение».

Ранее аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский прокомментировал в беседе с RT прохождение биткоином отметки в $28 тыс. с соответствующим обновлением исторического максимума криптовалюты.

Заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.