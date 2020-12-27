Эксперт объяснил обновление биткоином исторического максимума

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Кирилл Горшенин
Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский прокомментировал в беседе RT прохождение цены биткоина отметки в $28 тыс. с соответствующим обновлением исторического максимума криптовалюты.
Эксперт объяснил обновление биткоином исторического максимума
  • Reuters

Голубовский объяснил, что тренд роста биткоина связан с интересом простого населения к криптовалюте.

«Он взлетает потому, что в Америке кучу денег раздали народу, и народ не знает, куда их девать... Сам тренд роста биткоина в этом году начался весной, когда Трамп стал рассылать чеки финансовой помощи. Поскольку в кризис всегда подскакивают нормы сбережений, люди не тратят деньги, а делают «заначки», — считает эксперт.

По мнению аналитика, свою роль в росте криптовалюты сыграло то, что это рынок биткоина низколиквидный и популярный у молодого населения.

При этом он подчеркнул, что такие финансовые тренды не имеют под собой весомых фундаментальных основ.

«Есть ли под этим что-то фундаментальное — нет и никогда не было; это просто спекулятивная игрушка...  Если говорить о причине вот этих движений, то, как говорят трейдеры, они носят чисто технический характер», — заявил Голубовский.

Однако в дальнейшем, пояснил эксперт, стоит готовиться к падению стоимости биткоина.

«Тема уже пошла в массы, и сейчас будут приходить те, кто «проспал» весь рост (биткоина. — RT). Те, кто проспал весь рост, могут дать ещё процентов 10 вверх, курс биткоина дойдет до $30 тыс., после чего обвалится, причём раза в два», — прогнозирует специалист.

Ранее, как сообщалось на сайте CoinDesk, цена биткоина превысила $28 тыс.

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