«Дочка» «Газпрома» получила 100% акций оператора «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Российская компания «Газпром» перевела 100% акций оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG на дочернюю компанию «Газпром международные проекты».
«Дочка» «Газпрома» получила 100% акций оператора «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы материнской компании.

«ООО «Газпром международные проекты» владеет 100% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Nord Stream 2 AG», — говорится в материалах.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в ходе встречи с инвестбанками заявила, что строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» завершено, она готова ко вводу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить