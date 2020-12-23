«Дочка» «Газпрома» получила 100% акций оператора «Северного потока — 2»

Российская компания «Газпром» перевела 100% акций оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG на дочернюю компанию «Газпром международные проекты».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы материнской компании.

«ООО «Газпром международные проекты» владеет 100% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Nord Stream 2 AG», — говорится в материалах.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в ходе встречи с инвестбанками заявила, что строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» завершено, она готова ко вводу.