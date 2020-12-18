Судно-трубоукладчик «Северного потока — 2» сменило владельца

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Баржа «Фортуна», которая недавно начала укладывать трубы в рамках немецкого участка подводного газопровода «Северный поток-2», снова поменяла собственника.
Судно-трубоукладчик «Северного потока — 2» сменило владельца
  • Reuters

Об этом сообщает РБК

Отмечается, что теперь владельцем судна является ООО «КВТ-Рус». Ранее собственником баржи значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

Смена собственника произошла в связи с ужесточением американских санкций в отношении газопровода, пишет издание.

Ранее сообщалось, что по данным властей Германии, укладывать трубы в рамках немецкого участка подводного газопровода «Северный поток — 2» будет баржа «Фортуна».

В проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год было включено расширение санкций против «Северного потока — 2».

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