Соглашение о ценах на масло продлится с 20 декабря по 1 апреля

Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло вступит в силу 20 декабря, оно будет действовать до 1 апреля 2021 года включительно.

Об этом сообщили в Масложировом союзе России.

Согласно документу, отпускная цена производителя на литр подсолнечного масла не должна превышать 95 рублей, включая НДС.

Розничная цена на товар не должна превышать 110 рублей, включая НДС.

«В течение пяти дней производители обязаны обеспечить переоценку заказанного и подлежащего поставке подсолнечного масла. Соглашение вступит в силу 20 декабря и будет действовать до 1 апреля 2021 года включительно», — говорится в заявлении союза.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что падение цен на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашений о стабилизации стоимости должно произойти к 21-му числу.