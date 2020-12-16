Всемирный банк прокомментировал уровень бедности в России

Меры по поддержке экономики в России позволили избежать резкого скачка бедности в стране, сообщили во Всемирном банке.

Как рассказал РИА Новости директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн, согласно прогнозу банка, в 2020 году ВВП России снизится на 4%, а за чертой бедности могут оказаться 14,2% населения, однако принятые властями меры обеспечили снижение этого показателя до 11,6%.

«Тот факт, что доля бедного населения, прогнозируемая на 2020 год, находится примерно на уровне или чуть ниже прогноза на этот год, сделанного до начала пандемии, свидетельствует, что меры достигли своей главной цели», — сказал Селигманн.

Он добавил, что объём мер поддержки в России по сравнению с сопоставимыми экономиками был аналогичным и доступным для бюджета.

«Что касается социальных мер, их комбинация была эффективной и смогла предотвратить рост бедности, который мог бы произойти под воздействием кризиса», — подчеркнул представитель Всемирного банка.

Кроме того, как стало известно ранее, Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российской экономики в 2020 году с 5 до 4%.

В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России к категории бедных относятся почти 20 млн человек, что составляет 13,5% населения.