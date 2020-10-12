В правительстве назвали долю бедного населения России

В России к категории бедных относятся почти 20 млн человек, что составляет 13,5% населения, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Об этом он сказал во время заседания фракции «Единая Россия».

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», — цитирует его ТАСС.

Как сообщал Росстат в сентябре, численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в II квартале увеличилась на 1,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что борьба с бедностью по-прежнему остаётся первостепенной задачей для российского правительства.