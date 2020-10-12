В правительстве назвали долю бедного населения России

Короткая ссылка
В России к категории бедных относятся почти 20 млн человек, что составляет 13,5% населения, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
В правительстве назвали долю бедного населения России
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время заседания фракции «Единая Россия».

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек», — цитирует его ТАСС.

Как сообщал Росстат в сентябре, численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в II квартале увеличилась на 1,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что борьба с бедностью по-прежнему остаётся первостепенной задачей для российского правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить