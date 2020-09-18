Число бедных в России в II квартале выросло на 1,3 млн человек

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Численность населения Россия с доходами ниже прожиточного минимума в II квартале увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщил Росстат.
Число бедных в России в II квартале выросло на 1,3 млн человек
  • Pixabay

«В II квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 19,9 млн человек, или 13,5% населения страны... Доля малоимущего населения в II квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 млн человек, или на 0,8 п.п.», — говорится в сообщении.

Как отмечается, при расчёте использовалась величина прожиточного минимума, установленная Министерством труда и социальой защиты, в размере 11 468 рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что борьба с бедностью остаётся первостепенной задачей для властей.

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