Всемирный банк улучшил прогноз по спаду экономики России в 2020 году

Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российской экономики в 2020 году с 5 до 4%. Об этом сообщил главный экономист банка по России Апурва Сангхи.

«Мы можем сказать, что сейчас ситуация несколько лучше, чем мы прогнозировали в сентябре. В сентябре мы ожидали спада экономики России на 5%, а сейчас мы ожидаем снижения на 4%», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, это произошло в основном за счёт ряда ключевых секторов: финансового, АПК, телекоммуникаций, госуправления. Кроме того, новости по договорённостям ОПЕК+ способствовали стабилизации цен на нефть, добавил он.

Что касается прогнозов по России на будущие годы, то в 2021-м Всемирный банк ожидает роста на 2,6%, а в 2022-м — ускорения до 3%.

Ранее Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2020 и 2021 годах, объяснив это последствиями пандемии COVID-19 и спадом потребления авиакеросина в мире.