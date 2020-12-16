Всемирный банк улучшил прогноз по спаду экономики России в 2020 году

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Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российской экономики в 2020 году с 5 до 4%. Об этом сообщил главный экономист банка по России Апурва Сангхи.
Всемирный банк улучшил прогноз по спаду экономики России в 2020 году
  • Reuters

«Мы можем сказать, что сейчас ситуация несколько лучше, чем мы прогнозировали в сентябре. В сентябре мы ожидали спада экономики России на 5%, а сейчас мы ожидаем снижения на 4%», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, это произошло в основном за счёт ряда ключевых секторов: финансового, АПК, телекоммуникаций, госуправления. Кроме того, новости по договорённостям ОПЕК+ способствовали стабилизации цен на нефть, добавил он.

Что касается прогнозов по России на будущие годы, то в 2021-м Всемирный банк ожидает роста на 2,6%, а в 2022-м — ускорения до 3%. 

Ранее Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2020 и 2021 годах, объяснив это последствиями пандемии COVID-19 и спадом потребления авиакеросина в мире.

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