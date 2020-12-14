Экономист прокомментировал опрос работодателей по вопросу повышения зарплат сотрудникам

Экономист Денис Ракша прокомментировал опрос, согласно которому почти треть российских работодателей намерены повысить зарплаты своим сотрудникам в новом году.

«Нет ни одного работодателя, который по своей воле начнёт повышать зарплаты сотрудникам. Это должно подкрепляться ростом оборота, выручки и прибыли», — пояснил эксперт в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда».

По его мнению, рассуждающие о повышении зарплат работодатели забегают вперёд.

«Ожидают роста выручки. Всем обещают, что закончится пандемия и мы вернёмся к обычной жизни. Это значит, что активизируется экономика, вырастут продажи и поднимутся зарплаты», — добавил Ракша.

Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы, каждая третья компания в России собирается повысить зарплату своим сотрудникам в следующем году.