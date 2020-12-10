В Минэнерго дали прогноз по спросу на автомобильное топливо

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин на форуме Банка России дал прогноз по спросу на автомобильное топливо.

«Что касается автомобильной мобильности, то (спрос восстановится. — RT) как только начнётся снятие полномасштабных ограничений из-за распространения вакцины или просто от усталости стран, экономик от постоянных ограничений. Думаю, что мы достаточно быстро, в течение двух лет, можем восстановить его до докризисного уровня», — цитирует ТАСС Сорокина.

Говоря о спросе на авиатопливо, он отметил, что «существенную часть выручки компании формировал бизнес-тревел, сейчас его станет гораздо меньше».

«Мы сейчас даже не думаем о том, что потребление авиакеросина, который составляет примерно 8—10% от мирового потребления нефти, что он вернётся на докризисный уровень. Сейчас мы находимся где-то на уровне в 60% от докризисного уровня, скорее всего, вернёмся к 90—95%», — добавил замминистра.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли дал прогноз по спросу на нефть в мире.

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на нефть.