В Минэнерго дали прогноз по спросу на автомобильное топливо

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Заместитель министра энергетики Павел Сорокин на форуме Банка России дал прогноз по спросу на автомобильное топливо.
В Минэнерго дали прогноз по спросу на автомобильное топливо
  • РИА Новости

«Что касается автомобильной мобильности, то (спрос восстановится. — RT) как только начнётся снятие полномасштабных ограничений из-за распространения вакцины или просто от усталости стран, экономик от постоянных ограничений. Думаю, что мы достаточно быстро, в течение двух лет, можем восстановить его до докризисного уровня», — цитирует ТАСС Сорокина.

Говоря о спросе на авиатопливо, он отметил, что «существенную часть выручки компании формировал бизнес-тревел, сейчас его станет гораздо меньше».

«Мы сейчас даже не думаем о том, что потребление авиакеросина, который составляет примерно 8—10% от мирового потребления нефти, что он вернётся на докризисный уровень. Сейчас мы находимся где-то на уровне в 60% от докризисного уровня, скорее всего, вернёмся к 90—95%», — добавил замминистра.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли дал прогноз по спросу на нефть в мире.

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на нефть.

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