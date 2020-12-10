Эксперт поддержал упрощение получения налогового вычета за квартиру по ипотеке

Инвестор, финансовый советник Юрий Медушенко прокомментировал в беседе с RT упрощение процедуры получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке.

«На самом деле я давно ждал подобного упрощения... Налоговый вычет — это тема хорошая и интересная, и она в общем-то не очень сложная была, но именно из-за того, что люди не понимали, как писать, куда писать, какие бумаги собирать, как их заполнять, какие документы предоставлять, пользовался этим не такой высокий процент граждан, который мог бы воспользоваться», — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, подобное упрощение сделает это действительно удобным инструментом для того, чтобы люди могли полноценно получать свои налоговые вычеты.

«Это шаг навстречу людям и поддержка их в это сложное время. Очень одобряю», — заключил Медушенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство России упростит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке.

Он отметил, что сбор документов и заполнение деклараций вызывают у людей трудности, а зачастую они просто не имеют такой возможности.