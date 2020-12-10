В России упростят получение налогового вычета за квартиру по ипотеке

Правительство России упростит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он отметил, что сбор документов и заполнение деклараций вызывает у людей трудности, а зачастую они просто не имеют такой возможности.

«Правительство упростит эту процедуру: чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано автоматически», — цитирует главу кабмина ТАСС.

По его словам, это избавит от необходимости документально подтверждать своё право — всё сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы.

Как пояснил Мишустин, система обратится к необходимым источникам, в том числе в банк, который выдал кредит, обработает информацию и в случае положительного решения сама вернёт средства налогоплательщику на его счёт.

Проверка будет занимать значительно меньше времени, чем сейчас, потребует от заявителя минимальных усилий, а деньги поступят намного быстрее, добавил он.

Ранее сообщалось, что с июля по сентябрь 2020 года россияне досрочно погасили рекордный объём ипотечных кредитов — более чем на полтриллиона рублей.