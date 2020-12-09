OMV рассказала о работах по укладке «Северного потока — 2» в водах ФРГ

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Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал о работах по укладке газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии.
OMV рассказала о работах по укладке «Северного потока — 2» в водах ФРГ
  • Reuters

Как он отметил в ходе пресс-конференции «Опрос по деловому климату в России — перспективы экономического развития в 2021 году», укладка труб в данном регионе должна быть завершена в декабре.

«В декабре 2020 года работы в немецких водах должны быть завершены. В январе, соответственно, начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод», — цитирует его РИА Новости. 

Ранее стал известен трубоукладчик «Северного потока — 2» в водах ФРГ.

1 декабря Германия разрешила укладку «Северного потока — 2» до конца года.

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