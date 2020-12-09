OMV рассказала о работах по укладке «Северного потока — 2» в водах ФРГ
- Reuters
Как он отметил в ходе пресс-конференции «Опрос по деловому климату в России — перспективы экономического развития в 2021 году», укладка труб в данном регионе должна быть завершена в декабре.
«В декабре 2020 года работы в немецких водах должны быть завершены. В январе, соответственно, начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стал известен трубоукладчик «Северного потока — 2» в водах ФРГ.
1 декабря Германия разрешила укладку «Северного потока — 2» до конца года.