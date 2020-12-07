Экономист прокомментировал курс евро

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб прокомментировал RT текущие изменения курса евро на валютном рынке.

«Взаимные колебания валют, которые мы сегодня наблюдаем, — это корректировки, которые связаны с текущей ситуацией на рынках. Они (колебания. — RT) не приведут к каким-то радикальным изменениям на международном уровне. Вполне возможно, что евро откатится обратно», — заявил Твердохлеб.

При этом он отметил, что изменения курса евро не стоит связывать с глобальными, системными факторами влияния.

«Во-первых, пандемия снижает общий фон деловой активности не только в нашей стране, но и во всём мире, что сказывается в том числе на стабильности курса. Это (изменения курса. — RT) связано и с ожиданием новогодних праздников: люди активнее думают о покупках, что тоже оказывает влияние на курс», — добавил экономист.

Курс евро в ходе торгов опускался до 89 рублей.