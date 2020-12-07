Эксперт рассказал о факторах укрепления рубля

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал о факторах укрепления рубля.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он высказал мнение, что в первую очередь это связано с ослаблением доллара. Также наблюдается рост цен на углеводороды.

Как отметил эксперт, такая тенденция может сохраниться надолго, но многое зависит от того, какие цели поставит Банк России для восстановления отечественной экономики.

Кроме того, Колташов считает, что в настоящее время в некотором смысле начинается восстановление мировой экономики, но пока это локальный процесс.

«Китай выступает новым локомотивом мировой экономики», — добавил он.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист и публицист Михаил Делягин в беседе с Inforeactor высказал мнение, что доллар должен укрепиться по отношению к евро, а после этого начнётся его серьёзное ослабление.