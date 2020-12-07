Эксперт оценила перспективы курса рубля в 2021 году

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила перспективы курса рубля в 2021 году.

«В следующем году укрепление рубля на 18—20% от текущих уровней будет вполне возможно при цене на нефть не ниже $50 за баррель, восстановлении роста мировой и российской экономики и прекращении пандемии хотя бы в таких огромных масштабах», — заявила она в беседе с ФАН.

Как считает эксперт, некоторые предпосылки к укреплению российской валюты заметны уже сейчас. К примеру, это начало вакцинации от COVID-19, рост цен на нефть, программы монетарного стимулирования экономик развитых стран.

«Новогоднее ралли рубля, по моему мнению, в декабре текущего года уже происходит, но ближе к концу месяца оно может усилиться», — сказала Мильчакова.

По её прогнозу, рубль закончит год в интервале 73—75 за доллар и 89—91 за евро.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист и публицист Михаил Делягин в беседе с Inforeactor выразил мнение, что доллар должен укрепиться по отношению к евро, а после этого наступит серьёзное его ослабление.