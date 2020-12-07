В Москве рассказали об акселерационной программе для экспортёров

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Более 100 московских компаний получат до конца года поддержку в рамках акселерационной программы «Экспортёры 2.0».
В Москве рассказали об акселерационной программе для экспортёров
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Участниками первых трёх потоков обучения стали 59 экспортно ориентированных проектов. В 2021 году пройти акселерацию смогут ещё 45.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, благодаря программе можно освоить новые маркетинговые инструменты, поработать над увеличением продаж и расширением географии.

Участники первых двух потоков заключили 43 экспортных контракта почти на 515 млн рублей.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.

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