В Москве рассказали об акселерационной программе для экспортёров

Более 100 московских компаний получат до конца года поддержку в рамках акселерационной программы «Экспортёры 2.0».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Участниками первых трёх потоков обучения стали 59 экспортно ориентированных проектов. В 2021 году пройти акселерацию смогут ещё 45.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, благодаря программе можно освоить новые маркетинговые инструменты, поработать над увеличением продаж и расширением географии.

Участники первых двух потоков заключили 43 экспортных контракта почти на 515 млн рублей.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.