В Москве рассказали об акселерационной программе для экспортёров
- Pixabay
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Участниками первых трёх потоков обучения стали 59 экспортно ориентированных проектов. В 2021 году пройти акселерацию смогут ещё 45.
Как отметила заммэра Наталья Сергунина, благодаря программе можно освоить новые маркетинговые инструменты, поработать над увеличением продаж и расширением географии.
Участники первых двух потоков заключили 43 экспортных контракта почти на 515 млн рублей.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.