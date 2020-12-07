Производители рассказали о росте цен на говядину в России

Короткая ссылка
Цены на говядину в 2020 году в России установили новый рекорд, сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков. Как рассказали изданию, за девять месяцев производственные цены на мясо крупного рогатого скота выросли на 17,5%.
Производители рассказали о росте цен на говядину в России
  • Pixabay

Они поступательно поднимались и весь 2019 год, говорится в материале, а с февраля по май 2020 года наблюдалась небольшая коррекция, уточнила исполнительный директор союза Екатерина Лучкина.

Как отмечается, о росте оптовых цен свидетельствуют и данные Минсельхоза — средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей по данным на 25 ноября составила 243,87 тыс. рублей за тонну. Это почти на 6% больше, чем в конце ноября 2019 года, и на 8% больше, чем в конце ноября 2018-го, говорится в сообщении.

Кроме того, о подорожании говядины говорят и сведения Росстата, пишет издание. Например, в октябре 2020 года 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) стоил в рознице в среднем 356,8 рубля. Это на 3% больше, чем годом ранее. Бескостная говядина в рознице также подорожала на 3%, составив 503,4 рубля за килограмм.

В Национальном союзе мясопереработчиков считают, что изменение в таможенно-тарифном регулировании приведёт к дальнейшему увеличению цен. Там отметили, что квоты на импорт говядины создают подушку безопасности и отменять их следует «только после достижения целевых показателей по развитию отрасли».

Как ранее показали данные исследовательского холдинга «Ромир», цены на продукты и товары повседневного спроса в России за год выросли на 14%, если сравнивать показатели октября 2019 года и 2020-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить