Производители рассказали о росте цен на говядину в России

Цены на говядину в 2020 году в России установили новый рекорд, сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков. Как рассказали изданию, за девять месяцев производственные цены на мясо крупного рогатого скота выросли на 17,5%.

Они поступательно поднимались и весь 2019 год, говорится в материале, а с февраля по май 2020 года наблюдалась небольшая коррекция, уточнила исполнительный директор союза Екатерина Лучкина.

Как отмечается, о росте оптовых цен свидетельствуют и данные Минсельхоза — средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей по данным на 25 ноября составила 243,87 тыс. рублей за тонну. Это почти на 6% больше, чем в конце ноября 2019 года, и на 8% больше, чем в конце ноября 2018-го, говорится в сообщении.

Кроме того, о подорожании говядины говорят и сведения Росстата, пишет издание. Например, в октябре 2020 года 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) стоил в рознице в среднем 356,8 рубля. Это на 3% больше, чем годом ранее. Бескостная говядина в рознице также подорожала на 3%, составив 503,4 рубля за килограмм.

В Национальном союзе мясопереработчиков считают, что изменение в таможенно-тарифном регулировании приведёт к дальнейшему увеличению цен. Там отметили, что квоты на импорт говядины создают подушку безопасности и отменять их следует «только после достижения целевых показателей по развитию отрасли».

Как ранее показали данные исследовательского холдинга «Ромир», цены на продукты и товары повседневного спроса в России за год выросли на 14%, если сравнивать показатели октября 2019 года и 2020-го.