Глава комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст позитивно оценил действия властей земли Мекленбург — Передняя Померания в поддержку газопровода «Северный поток — 2».

«Хорошо, что правительство земли Мекленбург — Передняя Померания интенсивно работает над креативными решениями, которые позволят нам защитить себя от санкций, введённых США», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что власти этой немецкой федеральной земли рассматривают вариант создания фонда по защите климата для того, чтобы обойти возможные санкции со стороны США.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции.