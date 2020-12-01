Bloomberg: в Азию направят «армаду» из танкеров с американской нефтью

Короткая ссылка
В Азию в этом месяце направят «армаду» из примерно 20 танкеров с американской нефтью. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные судовых брокеров.
Bloomberg: в Азию направят «армаду» из танкеров с американской нефтью
  • Reuters

Отмечается, что большинство кораблей являются супертанкерами, которые могут перевозить до 2 млн баррелей нефти.

В статье говорится, что подобные объёмы необходимы, поскольку Азия по темпам восстановления от пандемии коронавируса опережает другие регионы мира.

«Если все зафрахтованные судна доберутся до Азии в декабре, то общий объём нефти легко превзойдёт показатели ноября, когда поставки в регионе упали на 35% по сравнению с октябрём», — добавили авторы статьи.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил ситуацию на нефтяном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить