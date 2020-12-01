Bloomberg: в Азию направят «армаду» из танкеров с американской нефтью

В Азию в этом месяце направят «армаду» из примерно 20 танкеров с американской нефтью. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные судовых брокеров.

Отмечается, что большинство кораблей являются супертанкерами, которые могут перевозить до 2 млн баррелей нефти.

В статье говорится, что подобные объёмы необходимы, поскольку Азия по темпам восстановления от пандемии коронавируса опережает другие регионы мира.

«Если все зафрахтованные судна доберутся до Азии в декабре, то общий объём нефти легко превзойдёт показатели ноября, когда поставки в регионе упали на 35% по сравнению с октябрём», — добавили авторы статьи.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил ситуацию на нефтяном рынке.