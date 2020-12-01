Bloomberg: в Азию направят «армаду» из танкеров с американской нефтью
- Reuters
Отмечается, что большинство кораблей являются супертанкерами, которые могут перевозить до 2 млн баррелей нефти.
В статье говорится, что подобные объёмы необходимы, поскольку Азия по темпам восстановления от пандемии коронавируса опережает другие регионы мира.
«Если все зафрахтованные судна доберутся до Азии в декабре, то общий объём нефти легко превзойдёт показатели ноября, когда поставки в регионе упали на 35% по сравнению с октябрём», — добавили авторы статьи.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил ситуацию на нефтяном рынке.